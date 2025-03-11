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«Динамо» Мх — «Локомотив»: Аззи сравнял счёт на 23-й минуте встречи

«Динамо» Мх — «Локомотив»: Аззи сравнял счёт на 23-й минуте встречи
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В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Перерыв
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Ненахов – 13'     1:1 Аззи – 23'    

На 23-й минуте защитник махачкалинской команды Мохамед Аззи восстановил равновесие.

Ранее, на 13-й минуте, с передачи Алексея Батракова счёт в матче открыл защитник железнодорожников Максим Ненахов.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.

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