«Динамо» Мх — «Локомотив»: Аззи сравнял счёт на 23-й минуте встречи

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 23-й минуте защитник махачкалинской команды Мохамед Аззи восстановил равновесие.
Ранее, на 13-й минуте, с передачи Алексея Батракова счёт в матче открыл защитник железнодорожников Максим Ненахов.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.
Самые титулованные футбольные клубы России: