«Динамо» Мх — «Локомотив»: хозяева остались вдесятером на 46-й минуте матча

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 46-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Сослан Кагермазов.

Ранее, на 13-й минуте, с передачи Алексея Батракова счёт в матче открыл защитник железнодорожников Максим Ненахов. На 23-й минуте защитник махачкалинской команды Мохамед Аззи восстановил равновесие.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.

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