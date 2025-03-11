Действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» поздравил «Чемпионат» с 20-летием. От лица клуба поздравительное письмо на имя главного редактора сайта Вячеслава Опахина отправил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Уважаемый Вячеслав Александрович! От имени ФК «Зенит» и от себя лично искренне поздравляю руководство и редакцию «Чемпионата» с юбилеем!

За 20 лет портал прошёл огромный путь — от небольшого издания до одного из крупнейших спортивных медиапорталов России, стабильно увеличивая свою аудиторию и совершенствуя качество контента. Это огромная заслуга всех тех, кто стоял у истоков создания «Чемпионата», и тех, кто по сей день делает всё, чтобы сохранить лидерские позиции портала в медиапространстве.

Интересные репортажи и авторские материалы, эксклюзивные интервью и серьёзная аналитика — это то, за что изо дня в день многомиллионная аудитория издания возвращается на сайт Чемпионат.соm вновь и вновь.

Желаю коллективу «Чемпионата» непрерывного развития, ярких спортивных событий, справедливых оценок и сил для достижения новых вершин!» — заявил Медведев.