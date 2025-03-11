Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поздравил «Чемпионат» с 20-летием

«Зенит» поздравил «Чемпионат» с 20-летием
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» поздравил «Чемпионат» с 20-летием. От лица клуба поздравительное письмо на имя главного редактора сайта Вячеслава Опахина отправил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Уважаемый Вячеслав Александрович! От имени ФК «Зенит» и от себя лично искренне поздравляю руководство и редакцию «Чемпионата» с юбилеем!

За 20 лет портал прошёл огромный путь — от небольшого издания до одного из крупнейших спортивных медиапорталов России, стабильно увеличивая свою аудиторию и совершенствуя качество контента. Это огромная заслуга всех тех, кто стоял у истоков создания «Чемпионата», и тех, кто по сей день делает всё, чтобы сохранить лидерские позиции портала в медиапространстве.

Интересные репортажи и авторские материалы, эксклюзивные интервью и серьёзная аналитика — это то, за что изо дня в день многомиллионная аудитория издания возвращается на сайт Чемпионат.соm вновь и вновь.

Желаю коллективу «Чемпионата» непрерывного развития, ярких спортивных событий, справедливых оценок и сил для достижения новых вершин!» — заявил Медведев.

Материалы по теме
Кто был легендой «Чемпионата» и за что прилетали баны? Тест про нашу историю
Тест
Кто был легендой «Чемпионата» и за что прилетали баны? Тест про нашу историю
20 ровесников «Чемпионата» в футболе. Здесь звезда России, будущее «МЮ» и брат Беллингема 20 ровесников «Чемпионата» в футболе. Здесь звезда России, будущее «МЮ» и брат Беллингема
Каким был мир в 2005-м, когда родился «Чемпионат» Каким был мир в 2005-м, когда родился «Чемпионат»
20 лет назад ЦСКА красиво укротил «Реал». И это совпало с днём создания «Чемпионата»! 20 лет назад ЦСКА красиво укротил «Реал». И это совпало с днём создания «Чемпионата»!
Рекорды, провалы и любовь к спорту: основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев — о 20-летии
Эксклюзив
Рекорды, провалы и любовь к спорту: основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев — о 20-летии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android