Травмированный Тюкавин рассказал о поддержке со стороны Александра Овечкина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился, что российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил ему поддержку после того, как 22-летний футболист повредил переднюю крестообразную связку правого колена.

– От кого были самые удивительные слова поддержки? Овечкин, Арсен Захарян?

– Очень рад, что Саша позвонил. Он переживает за футбольное «Динамо». Мы с ним созвонились, пообщались, спасибо ему.

– Дал ли он тебе какой‑нибудь совет?

– Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее, — сказал Тюкавин «Матч ТВ».

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). Ранее нападающий бело-голубых был прооперирован в Мюнхене. Сегодня, 11 марта, 22-летний футболист вернулся в Москву. Ориентировочные сроки восстановления — полгода.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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