«Барселона» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Араухо, Мартинес, Бальде, де Йонг, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Левандовски.

«Бенфика»: Трубин, Араужу, Силва, Отаменди, Даль, Эурснес, Кёкчю, Актюркоглу, Луиш, Павлидис, Шельдеруп.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых встречах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов. Первый матч этих соперников на стадии 1/8 финала завершился победой испанского клуба со счётом 1:0.