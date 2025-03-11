Антон Зиньковский приехал в гостиницу «Спартака» в Самаре
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Крайний нападающий «Крыльев Советов» Антон Зиньковский приехал в гостиницу «Спартака» в Самаре. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».
Напомним, 28-летний футболист перешёл в самарский клуб из «Спартака» в минувшем феврале на правах аренды. Завтра, 12 марта, красно-белые встретятся с тольяттинским «Акроном» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Зиньковский является футболистом «Спартака» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 87 встречах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами.
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