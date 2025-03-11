Владимир Гранат считает, что Тюкавин способен побить рекорд Дзюбы по количеству голов

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что форвард бело-голубых Константин Тюкавин способен побить рекорд нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы по количеству голов. Напомним, 36-летний Дзюба забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Конечно, рекорд Дзюбы — большое событие для российского футбола. Александр Кержаков — один из лучших нападающих в нашей истории, и побить его рекорд — большое дело. Я поздравляю Артёма, он долго к этому шёл. Мне кажется, что первым из потенциальных футболистов, кто может побить рекорд Дзюбы, будет Константин Тюкавин. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной. Но рекорд Артёма простоит довольно долго», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). Ориентировочные сроки восстановления футболиста — полгода.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.