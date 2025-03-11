«Байер» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Игру будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча этих команд в рамках 1/8 финала турнира завершилась разгромной победой команды из Мюнхена.

Напомним, «Байер» завершил общий этап Лиги чемпионов на шестом месте в турнирной таблице. «Бавария» заняла 12-ю строчку.