Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» поздравил «Чемпионат» с 20-летием

«Акрон» поздравил «Чемпионат» с 20-летием
Комментарии

«Акрон» опубликовал поздравление «Чемпионату» в связи с 20-летием. От лица клуба поздравительное письмо на имя главного редактора сайта Вячеслава Опахина отправил генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

«Уважаемый Вячеслав Александрович! Поздравляю Вас и редакцию с 20-летием со дня образования! Хочу пожелать дальнейших успехов и регулярного прогресса. За это время в вашей команде работали и работают сейчас огромное количество профессионалов, ежедневно освещающих жизнь спортивного и, в частности, футбольного мира.

Продолжайте двигаться вперёд, развивайтесь, планируйте и реализуйте, оставайтесь такими же близкими по духу — молодыми и звонкими.

Всегда ждём на матчах футбольного клуба «Акрон»!» — сказано в сообщении.

Материалы по теме
Кто был легендой «Чемпионата» и за что прилетали баны? Тест про нашу историю
Тест
Кто был легендой «Чемпионата» и за что прилетали баны? Тест про нашу историю
20 ровесников «Чемпионата» в футболе. Здесь звезда России, будущее «МЮ» и брат Беллингема 20 ровесников «Чемпионата» в футболе. Здесь звезда России, будущее «МЮ» и брат Беллингема
Каким был мир в 2005-м, когда родился «Чемпионат» Каким был мир в 2005-м, когда родился «Чемпионат»
20 лет назад ЦСКА красиво укротил «Реал». И это совпало с днём создания «Чемпионата»! 20 лет назад ЦСКА красиво укротил «Реал». И это совпало с днём создания «Чемпионата»!
Рекорды, провалы и любовь к спорту: основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев — о 20-летии
Эксклюзив
Рекорды, провалы и любовь к спорту: основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев — о 20-летии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android