«Акрон» поздравил «Чемпионат» с 20-летием

«Акрон» опубликовал поздравление «Чемпионату» в связи с 20-летием. От лица клуба поздравительное письмо на имя главного редактора сайта Вячеслава Опахина отправил генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

«Уважаемый Вячеслав Александрович! Поздравляю Вас и редакцию с 20-летием со дня образования! Хочу пожелать дальнейших успехов и регулярного прогресса. За это время в вашей команде работали и работают сейчас огромное количество профессионалов, ежедневно освещающих жизнь спортивного и, в частности, футбольного мира.

Продолжайте двигаться вперёд, развивайтесь, планируйте и реализуйте, оставайтесь такими же близкими по духу — молодыми и звонкими.

Всегда ждём на матчах футбольного клуба «Акрон»!» — сказано в сообщении.