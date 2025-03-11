Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пока не понимаю, что произошло». Тюкавин — о состоянии после операции

«Пока не понимаю, что произошло». Тюкавин — о состоянии после операции
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём моральном состоянии после операции на колене.

– Как прошла операция? Как морально?
– Проснулся, поехал, отвезли в операционную, усыпили. Потом проснулся – нога зашита. Пока нормально, но ещё прошло мало времени. Дальше посмотрим. Пока не понимаю, что произошло. Но непривычно было смотреть первую игру своих с Махачкалой по телефону, что меня нет на поле. Придётся привыкать.

– Пересматривал ли момент с Осипенко? Когда почувствовал, что это «кресты»?
– Не знаю, оступился, может, ещё что. Думаю, что повлияло, что меня за майку потянул. Много факторов. Я не собираюсь анализировать. Как‑то произошло. Было и было, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) в эпизоде с контактом с защитником соперника Максимом Осипенко. Ранее нападающий бело-голубых был прооперирован в Мюнхене. Сегодня, 11 марта, 22-летний футболист вернулся в Москву. Ориентировочные сроки восстановления — полгода.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
Травмированный Тюкавин рассказал о поддержке со стороны Александра Овечкина

Самые титулованные фигуристки мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android