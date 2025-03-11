Шикунов: «Спартаку» обязательно нужно что-то выиграть в этом сезоне

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов заявил, что красно-белым обязательно нужно что-то выиграть в нынешнем сезоне. В среду, 12 марта, «Спартак» встретится с тольяттинским «Акроном» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Спартаку» обязательно нужно что-то выигрывать в этом сезоне при больших затратах, поэтому нельзя упускать Кубок России. Красно-белые осенью сыграли с «Ростовом» в Кубке смешанным составом, а потом со счётом 3:0 одолели «Краснодар». Но сейчас отступать некуда. Если Станкович не угадает с составом на матч с «Акроном», «Спартак» останется без Кубка», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.