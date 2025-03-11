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Валерий Овчинников: «Спартак» бросит все силы, чтобы красную карточку Вендела не отменили

Валерий Овчинников: «Спартак» бросит все силы, чтобы красную карточку Вендела не отменили
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Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о расистском скандале вокруг полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой. Позже легионер заявил, что с трибун в его адрес были расистские выкрики, поэтому он не сдержался. «Зенит» подал в КДК запрос на отмену красной карточки, чтобы бразилец мог сыграть со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Если Венделу «ухали», «ахали» и показывали обезьяньи рожи, почему он сразу же не остановился и не указал на это? Но он продолжает играть, а затем показывает средний палец. Как должен реагировать судья? Судья не реагирует на болельщиков, потому что просто не видит этого, а показанный палец увидел. Все знают, что означает средний палец. Это не расистский жест, а европейский.

Если есть видеозапись, где показан болельщик, который корчит рожицы, то это будет трудно оспорить. «Факел» из-за болельщиков могут наказать штрафом. Но как трактовать средний палец Вендела? Само собой, «Зенит» перед матчем со «Спартаком» кинулся спасать своего игрока. Но любой клуб, имея 0 вариантов выиграть ситуацию, будет так делать. Думаю, «Спартак» бросит все силы, чтобы красную карточку Вендела не отменили», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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