Игроки «Краснодара» и «Ахмата» вышли на матч в футболках в честь памяти Бувайсара Сайтиева

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом». Игра проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Футболисты обеих команд вышли на поле в футболках в честь памяти легендарного спортсмена Бувайсара Сайтиева. Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе умер 2 марта, в возрасте 49 лет. Предварительной причиной смерти называют остановку сердца. Также на стадионе почтили память Сайтиева минутой молчания.