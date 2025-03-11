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Игроки «Краснодара» и «Ахмата» вышли на матч в футболках в честь памяти Бувайсара Сайтиева

Игроки «Краснодара» и «Ахмата» вышли на матч в футболках в честь памяти Бувайсара Сайтиева
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В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом». Игра проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56'    

Футболисты обеих команд вышли на поле в футболках в честь памяти легендарного спортсмена Бувайсара Сайтиева. Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе умер 2 марта, в возрасте 49 лет. Предварительной причиной смерти называют остановку сердца. Также на стадионе почтили память Сайтиева минутой молчания.

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