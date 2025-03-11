«Локомотив» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, победив «Динамо» Мх

Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу железнодорожников. Благодаря этой победе московская команда вышла в первый этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте с передачи Алексея Батракова счёт в матче открыл защитник железнодорожников Максим Ненахов. На 23-й минуте защитник махачкалинской команды Мохамед Аззи восстановил равновесие. В начале второго тайма красную карточку получил защитник хозяев Сослан Кагермазов. На 54-й минуте нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев укрепил их преимущество.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.

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