«Балтика» поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Калининградская «Балтика» в своём телеграм-канале опубликовала поздравление «Чемпионату» в честь 20-летия. Наш сайт отмечает юбилей сегодня, 11 марта.

«Балтика» поздравляет. Сегодня 20-летие отмечает «Чемпионат» – одно из ведущих и крупнейших спортивных СМИ страны. Мы хотим поздравить нашего информационного партнёра с этой важной датой! Коллеги, желаем вам интересных материалов, процветания и классных командировок в Калининград!» — cказано в обращении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.