Газета «Спорт уик-энд» поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Санкт-петербургская газета «Спорт уик-энд» на своём сайте опубликовала поздравление «Чемпионату» в честь 20-летия. Юбилей наш сайт отмечает сегодня, 11 марта.

«Сегодня, 11 марта, отмечает 20-летие известный спортивный портал Championat.com. От души поздравляем коллег, ведущих свою работу в очень непростое время. И поражаемся, как быстро летят годы. Надеемся, что это только начало большого творческого пути. Самые добрые пожелания от всего коллектива петербургской газеты «Спорт уик-энд», — cказано в обращении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.