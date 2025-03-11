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Гранат — о Гренаде: если бы была возможность, в РФС не стали бы выбирать слабые сборные

Гранат — о Гренаде: если бы была возможность, в РФС не стали бы выбирать слабые сборные
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о грядущем сопернике российской национальной команды в лице Гренады.

«Что касается сборной Гренады, не стоит вопрос о том, нужно ли играть с такими соперниками. Конечно, нужно, ведь сборная России должна играть. К сожалению, выбор соперников ограничен. Если бы была возможность, уверен наши руководители не стали бы выбирать такие слабые сборные», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч сборной России с Гренадой состоится 19 марта. На текущий момент Гренада занимает 174-ю строчку рейтинга ФИФА.

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