«Союзмультфильм» поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Киностудия «Союзмультфильм» в своих соцсетях опубликовала поздравление «Чемпионату» в честь дня рождения нашего сайта. 11 марта 2005 года «Чемпионат» начал своё существование.

«За 20 лет работы сайт о самых ярких спортивных событиях стал настоящей энциклопедией для миллионов читателей и лидером среди спортивных порталов Рунета.

Портал «Чемпионат» побил отметку в 50 млн посетителей в месяц, выпустил более 265 тысяч текстов и вошёл в топ-3 самых цитируемых СМИ спортивной отрасли России. А ещё «Чемпионат» выступил партнёром нашего спортивного мультсериала «Чемпионы»!

Поздравляем коллег с юбилеем! Пусть все рекорды умножаются!» — сказано в поздравлении.