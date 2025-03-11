Гранат: не столько выиграл «Рубин», сколько проиграл «Спартак» — красно-белые были лучше

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал поражение красно-белых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2).

«Для меня поражение «Спартака» от «Рубина» стало неожиданным. Не столько выиграл «Рубин», сколько проиграл «Спартак», потому что красно-белые по игре были лучше и инициативнее. Но казанцы грамотно оборонялись и воспользовались ошибками соперника. Не заметил, что «Спартак» не так ярок после зимней паузы, как до. Если посмотреть на второй тайм с «Рубином», футболисты постоянно бегали, напрягали соперника и были физически неплохо готовы», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.