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Антон Миранчук стал отцом во второй раз

Антон Миранчук стал отцом во второй раз
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Полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук стал отцом во второй раз. Об этом сообщила жена футболиста Дарья на своей странице в социальной сети.

Девушка выложила фото из роддома с мужем, старшим сыном и новорождённой дочкой и написала: «Нашей девочке сегодня одна неделя 04.03».

Напомним, в 2022 году Антон Миранчук сообщил, что они с женой впервые стали родителями – у пары родился сын, которого назвали Александром.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Сьон» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

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