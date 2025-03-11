Антон Миранчук стал отцом во второй раз

Полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук стал отцом во второй раз. Об этом сообщила жена футболиста Дарья на своей странице в социальной сети.

Девушка выложила фото из роддома с мужем, старшим сыном и новорождённой дочкой и написала: «Нашей девочке сегодня одна неделя 04.03».

Напомним, в 2022 году Антон Миранчук сообщил, что они с женой впервые стали родителями – у пары родился сын, которого назвали Александром.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Сьон» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.