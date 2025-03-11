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Фанаты «Барселоны» скандировали «Винисиусу — пляжный мяч!» перед игрой с «Бенфикой»

Фанаты «Барселоны» скандировали «Винисиусу — пляжный мяч!» перед игрой с «Бенфикой»
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Болельщики «Барселоны» скандировали «Винисиусу — пляжный мяч!» перед ответным матчем сине-гранатовых в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». Об этом сообщает El Chiringuito.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11'     1:1 Отаменди – 13'     2:1 Ямаль – 27'    

Предположительно, таким способом поклонники каталонского клуба обыгрывают то обстоятельство, что крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не выиграл «Золотой мяч» — 2024. Напомним, бразильский футболист занял второе место по итогам голосования, уступив полузащитнику сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На момент выхода новости счёт во встрече 1:1.

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