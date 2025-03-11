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«Крылья Советов» поздравили «Чемпионат» с 20-летием

«Крылья Советов» поздравили «Чемпионат» с 20-летием
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» в своём телеграм-канале опубликовала поздравление «Чемпионату» в честь 20-летия. Сегодня, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполнилось 20 лет!

«Чемпионату» — 20 лет! Поздравляем наших друзей с важной датой!» — говорится в сообщении пресс-службы российского клуба.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.

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