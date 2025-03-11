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Франко Камоцци: «Спартак» должен играть в свою игру с «Зенитом» и стараться победить

Франко Камоцци: «Спартак» должен играть в свою игру с «Зенитом» и стараться победить
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Итальянский футбольный агент Франко Камоцци высказался о грядущем матче 21-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится 16 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С Венделом или без него, «Спартак» должен играть в свою игру в матче с «Зенитом» и стараться победить», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 40 очков и на текущий момент занимает третье место. «Зенит» заработал 43 очка и располагается на второй строчке.

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