Франко Камоцци: «Спартак» должен играть в свою игру с «Зенитом» и стараться победить

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци высказался о грядущем матче 21-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится 16 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«С Венделом или без него, «Спартак» должен играть в свою игру в матче с «Зенитом» и стараться победить», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 40 очков и на текущий момент занимает третье место. «Зенит» заработал 43 очка и располагается на второй строчке.

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