Президент «Динамо» Мх Гаджиев: больше огорчён судейством, чем вылетом из Кубка России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

«Больше огорчён судейством, чем вылетом из Кубка России. Вылететь можно, тем более от «Локомотива», квалифицированной команды. Но так судить нельзя! Конечно, я категорически недоволен судейством. В прошлом матче у Агаларова высчитали какие-то миллиметры вне игры и вместо того, чтобы назначить пенальти, дали удар от ворот. А сейчас метровый офсайд не видят. Одно дело, если бы это был единичный случай, но, когда системно посвистывают в одну сторону — другое. Конфликт, который случился в конце игры и чуть не дошёл до драки, я считаю, — заслуга рефери», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Галактионов объяснил решение назначить Батракова капитаном команды на матч с «Динамо» Мх

Самые титулованные футбольные клубы России: