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Президент «Динамо» Мх Гаджиев: больше огорчён судейством, чем вылетом из Кубка России

Президент «Динамо» Мх Гаджиев: больше огорчён судейством, чем вылетом из Кубка России
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Ненахов – 13'     1:1 Аззи – 23'     1:2 Пиняев – 54'    
Удаления: Кагермазов – 46' / нет

«Больше огорчён судейством, чем вылетом из Кубка России. Вылететь можно, тем более от «Локомотива», квалифицированной команды. Но так судить нельзя! Конечно, я категорически недоволен судейством. В прошлом матче у Агаларова высчитали какие-то миллиметры вне игры и вместо того, чтобы назначить пенальти, дали удар от ворот. А сейчас метровый офсайд не видят. Одно дело, если бы это был единичный случай, но, когда системно посвистывают в одну сторону — другое. Конфликт, который случился в конце игры и чуть не дошёл до драки, я считаю, — заслуга рефери», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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