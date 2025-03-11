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Гаджиев: «Динамо» Мх больше всего пострадало от судей, мы чемпионы по этому показателю

Гаджиев: «Динамо» Мх больше всего пострадало от судей, мы чемпионы по этому показателю
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что его команда больше всего страдает из-за судейства. Сегодня, 11 марта, «Динамо» проиграло «Локомотиву» в матче Фонбет Кубка России (1:2).

«Какой смысл куда-то подавать из-за судейства? Сколько раз подавали, только в прессе идут подсчёты, сколько раз судьи повлияли на результат «Динамо» Махачкала. Мы чемпионы по этому показателю — мы больше всего пострадали от судей. Одно дело, если бы это считали только мы, но совсем другое — когда это публикуется в прессе и просчитывается специалистами. Какой толк куда-то подавать? Ну, отписали мы, и что дальше? К нам приезжали и рассказывали сказки», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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