Валерий Овчинников: соперник для сборной России в лице Гренады тянет на 50 тысяч рублей

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о грядущем сопернике сборной России в лице национальной команды Гренады.

«Соперник для сборной России в лице Гренады тянет на 50 тысяч рублей. Конечно, нашей национальной команде нужно искать встречи со всеми соперниками, с которыми есть возможность. Всё-таки международные матчи — это международные матчи. Но что мы знаем о Гренаде? Только песню: «Гренада, Гренада, Гренада моя». Теперь воочию увидим, слава тебе Господи. И сказка стала былью», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча сборной России с Гренадой состоится 19 марта. На текущий момент Гренада занимает 174-ю строчку рейтинга ФИФА.