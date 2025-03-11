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17-летний Ямаль — самый молодой игрок в истории ЛЧ, оформивший гол+пас в одном матче

17-летний Ямаль — самый молодой игрок в истории ЛЧ, оформивший гол+пас в одном матче
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Забив гол и сделав результативную передачу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории турнира, оформившим гол+пас в одной встрече. Об этом сообщает Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11'     1:1 Отаменди – 13'     2:1 Ямаль – 27'     3:1 Рафинья – 42'    

Согласно данным источника, Ямаль поразил ворота соперника и сделал ассист в возрасте 17 лет 241 дня, побив рекорд бывшего нападающего «Базеля» Брила Эмболо, установленного им в 2014 году. На тот момент швейцарскому футболисту было 17 лет 263 дня.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На момент выхода новости счёт во встрече 2:1 в пользу сине-гранатовых.

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