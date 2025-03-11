17-летний Ямаль — самый молодой игрок в истории ЛЧ, оформивший гол+пас в одном матче

Забив гол и сделав результативную передачу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории турнира, оформившим гол+пас в одной встрече. Об этом сообщает Opta Sports.

Согласно данным источника, Ямаль поразил ворота соперника и сделал ассист в возрасте 17 лет 241 дня, побив рекорд бывшего нападающего «Базеля» Брила Эмболо, установленного им в 2014 году. На тот момент швейцарскому футболисту было 17 лет 263 дня.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На момент выхода новости счёт во встрече 2:1 в пользу сине-гранатовых.

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом: