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«Барселона» — «Бенфика»: Рафинья оформил дубль на 42-й минуте

«Барселона» — «Бенфика»: Рафинья оформил дубль на 42-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11'     1:1 Отаменди – 13'     2:1 Ямаль – 27'     3:1 Рафинья – 42'    

На 42-й минуте полузащитник «Барселоны» Рафинья оформил дубль.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых встречах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов. Первый матч этих соперников на стадии 1/8 финала завершился победой испанского клуба со счётом 1:0.

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