«Барселона» — «Бенфика»: Рафинья оформил дубль на 42-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 42-й минуте полузащитник «Барселоны» Рафинья оформил дубль.
Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых встречах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов. Первый матч этих соперников на стадии 1/8 финала завершился победой испанского клуба со счётом 1:0.
- 11 марта 2025
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