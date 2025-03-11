Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рафинья установил рекорд «Барселоны» по голам за сезон ЛЧ среди бразильцев

Оформив дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», нападающий «Барселоны» Рафинья установил рекорд сине-гранатовых по голам за сезон в этом турнире среди бразильских футболистов. На текущий момент 28-летний вингер забил 11 мячей. Об этом сообщает Opta Sports.

Рафинья превзошёл достижение Неймара сезона-2014/2015, когда бывший нападающий каталонского клуба поразил ворота соперников в Лиге чемпионов 10 раз. Также 28-летний футболист опередил экс-полузащитника сине-гранатовых Ривалдо, который забил 10 голов в сезоне-1999/2000.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На момент выхода новости счёт во встрече 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: