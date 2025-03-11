Рафинья установил рекорд «Барселоны» по голам за сезон ЛЧ среди бразильцев

Оформив дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», нападающий «Барселоны» Рафинья установил рекорд сине-гранатовых по голам за сезон в этом турнире среди бразильских футболистов. На текущий момент 28-летний вингер забил 11 мячей. Об этом сообщает Opta Sports.
Рафинья превзошёл достижение Неймара сезона-2014/2015, когда бывший нападающий каталонского клуба поразил ворота соперников в Лиге чемпионов 10 раз. Также 28-летний футболист опередил экс-полузащитника сине-гранатовых Ривалдо, который забил 10 голов в сезоне-1999/2000.
Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На момент выхода новости счёт во встрече 3:1 в пользу сине-гранатовых.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
- 11 марта 2025
-
22:49
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:24
-
22:17
-
22:12
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:55
-
20:51