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Рафинья установил рекорд «Барселоны» по голам за сезон ЛЧ среди бразильцев

Рафинья установил рекорд «Барселоны» по голам за сезон ЛЧ среди бразильцев
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Оформив дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой», нападающий «Барселоны» Рафинья установил рекорд сине-гранатовых по голам за сезон в этом турнире среди бразильских футболистов. На текущий момент 28-летний вингер забил 11 мячей. Об этом сообщает Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11'     1:1 Отаменди – 13'     2:1 Ямаль – 27'     3:1 Рафинья – 42'    

Рафинья превзошёл достижение Неймара сезона-2014/2015, когда бывший нападающий каталонского клуба поразил ворота соперников в Лиге чемпионов 10 раз. Также 28-летний футболист опередил экс-полузащитника сине-гранатовых Ривалдо, который забил 10 голов в сезоне-1999/2000.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. На момент выхода новости счёт во встрече 3:1 в пользу сине-гранатовых.

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