«Краснодар» — «Ахмат»: Бериша оформил дубль и вывел гостей вперёд

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом». Игра проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Ахмата».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 72-й минуте Бернард Бериша реализовал пенальти и вывел грозненцев вперёд. Напомним, на 66-й минуте Бериша сравнял счёт во встрече.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.
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