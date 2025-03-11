Фото: вингер «Ахмата» Бериша заплакал, забив первый гол после тяжёлой травмы

Крайний нападающий «Ахмата» Бернард Бериша не смог сдержать эмоций после того, как забил гол в ворота «Краснодара» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, проходящем в эти минуты.
Напомним, в конце августа 2024 года Бериша порвал ахиллово сухожилие. Игра с «Краснодаром» стала первой для 33-летнего футболиста после восстановления от тяжёлой травмы.
Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»
Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»
Бериша вышел на поле со скамейки запасных на 63-й минуте встречи. На 66-й минуте он поразил ворота «быков».
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.
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