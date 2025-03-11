«Ахмат» одержал победу над «Краснодаром» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом». Игра проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, грозненская команда вышла в первый этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт в матче с передачи Данилы Козлова. На 63-й минуте форвард «Ахмата» Бернард Бериша вышел на замену и три минуты спустя сравнял счёт во встрече. На 72-й минуте Бериша реализовал пенальти и вывел грозненцев вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.