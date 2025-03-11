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Ливерпуль — ПСЖ: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Ливерпуль» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру будет обслуживать румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Салах, Собослаи, Диас, Жота.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.

Первая встреча команд закончилась со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля».

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице и участвовал в стыковых матчах. «Ливерпуль» занял первую строчку на общем этапе и получил прямую путёвку в 1/8 финала.

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