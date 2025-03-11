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«Байер» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Байер» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Игру будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Байер»: Градецки, Гримальдо, Фримпонг, Артур, Та, Эрмосо, Инкапье, Паласиос, Джака, Гарсия, Шик.

«Бавария»: Урбиг, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Лаймер, Горецка, Олисе, Мусиала, Коман, Кейн.

Первая встреча этих команд в рамках 1/8 финала турнира завершилась разгромной победой команды из Мюнхена.

Напомним, «Байер» завершил общий этап Лиги чемпионов на шестом месте в турнирной таблице. «Бавария» заняла 12-ю строчку.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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