Дмитрий Булыкин: у Кисляка есть хорошие задатки сильного футболиста

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке.

«Когда футболист хорошо выступает, его много хвалят. Самое главное – показывать стабильную игру и держать уровень. Потому что пару раз можно хорошо сыграть, а потом – опуститься ниже определённого уровня. В этом заключается мастерство футболиста. У молодых игроков такого опыта нет, поэтому надо хвалить и ждать, когда раскроются потенциально хорошие игроки. У Кисляка есть хорошие задатки сильного футболиста. Всё зависит от него и тренера, который будет его использовать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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