«Важный матч сегодня!» Сафонов — об ответной игре «ПСЖ» с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отметил важность ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которая состоится сегодня, 11 марта.

«Мы на месте. Важный матч сегодня!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В первой встрече между командами французский гранд уступил со счётом 0:1.

Сафонов начнёт матч с «Ливерпулем» на скамейке запасных. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль».

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском: