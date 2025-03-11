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«Важный матч сегодня!» Сафонов — об ответной игре «ПСЖ» с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ

«Важный матч сегодня!» Сафонов — об ответной игре «ПСЖ» с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отметил важность ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которая состоится сегодня, 11 марта.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы на месте. Важный матч сегодня!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В первой встрече между командами французский гранд уступил со счётом 0:1.

Сафонов начнёт матч с «Ливерпулем» на скамейке запасных. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу будет обслуживать румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль».

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Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:

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