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Результаты игрового дня Кубка России 11 марта

Результаты игрового дня Кубка России 11 марта
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Сегодня, 11 марта, состоялись два матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Кубка России 11 марта:

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 1:2;
«Краснодар» — «Ахмат» — 1:2.

Таким образом, «Локомотив» и «Ахмат» стали первыми участниками полуфинала Пути регионов Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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