Кордоба стал вторым лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», опередив Ари

Гол в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:2) стал 55-м для нападающего Джона Кордобы в составе «Краснодара». Таким образом, колумбийский футболист вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров «быков» в их истории, опередив экс-форварда Ари.

Возглавляет список лучших бомбардиров «Краснодара» нападающий Фёдор Смолов, забивший за команду 68 голов. На шестом месте данного рейтинга располагается атакующий полузащитник Эдуард Сперцян, отметившийся 39 мячами.

Кордоба выступает в составе «быков» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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