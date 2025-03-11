Вингер «Челси» Санчо не согласовал контракт с клубом и может вернуться в «МЮ» — Daily Mail

Крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо, арендованный у «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, может вернуться в «МЮ». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 24-летний вингер до сих пор не согласовал контракт с лондонским клубом. Отмечается, что сумма обязательного выкупа футболиста составляет £ 25 млн. Если стороны так и не договорятся, у «Челси» будет два варианта: вернуть футболиста «Манчестер Юнайтед», выплатив крупный штраф, или выкупить игрока и перепродать.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провёл 27 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.