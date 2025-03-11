Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Челси» Санчо не согласовал контракт с клубом и может вернуться в «МЮ» — Daily Mail

Вингер «Челси» Санчо не согласовал контракт с клубом и может вернуться в «МЮ» — Daily Mail
Комментарии

Крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо, арендованный у «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, может вернуться в «МЮ». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 24-летний вингер до сих пор не согласовал контракт с лондонским клубом. Отмечается, что сумма обязательного выкупа футболиста составляет £ 25 млн. Если стороны так и не договорятся, у «Челси» будет два варианта: вернуть футболиста «Манчестер Юнайтед», выплатив крупный штраф, или выкупить игрока и перепродать.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провёл 27 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Материалы по теме
Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф назвал пятерых игроков клуба «наследием прошлого»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android