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Только Месси делал больше голевых действий в «Барселоне» за сезон ЛЧ, чем Рафинья

Только Месси делал больше голевых действий в «Барселоне» за сезон ЛЧ, чем Рафинья
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Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья стал первым бразильским футболистом, забившим 11 голов за сезон в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports. 28-летний вингер дважды поразил ворота «Бенфики» в ответном матче 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11'     1:1 Отаменди – 13'     2:1 Ямаль – 27'     3:1 Рафинья – 42'    

Также Рафинья оформил 16 результативных действий в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов: 11 голов и шесть ассистов. Только Лионель Месси осуществлял больше голевых действий в составе сине-гранатовых за сезон в этом турнире — 19 в сезоне-2011/2012.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходил на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и закончился со счётом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

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