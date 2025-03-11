Только Месси делал больше голевых действий в «Барселоне» за сезон ЛЧ, чем Рафинья

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья стал первым бразильским футболистом, забившим 11 голов за сезон в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports. 28-летний вингер дважды поразил ворота «Бенфики» в ответном матче 1/8 финала турнира.

Также Рафинья оформил 16 результативных действий в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов: 11 голов и шесть ассистов. Только Лионель Месси осуществлял больше голевых действий в составе сине-гранатовых за сезон в этом турнире — 19 в сезоне-2011/2012.

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» проходил на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и закончился со счётом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

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