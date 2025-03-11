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Мурад Мусаев высказался о вылете «Краснодара» из Кубка России

Мурад Мусаев высказался о вылете «Краснодара» из Кубка России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «быки» уступили «Ахмату» (1:2) и завершили своё участие в турнире.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 56'     1:1 Бериша – 66'     1:2 Бериша – 72'    

«Мы контролировали игру во втором тайме, забили гол. У Мозеса был отличный момент, чтобы сделать счёт 2:0. К сожалению, ошибка сначала одного футболиста, а потом другого — и счёт стал 1:1. Пенальти — несчастный случай, мы никак не могли на это повлиять. Очень расстроены и недовольны тем, что проиграли, но показали хорошую игру. Одна‑две ошибки стоили нам Кубка», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт в матче с передачи Данилы Козлова. На 63-й минуте форвард «Ахмата» Бернард Бериша вышел на замену и три минуты спустя сравнял счёт во встрече. На 72-й минуте Бериша реализовал пенальти и вывел грозненцев вперёд.

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