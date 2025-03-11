Мурад Мусаев высказался о вылете «Краснодара» из Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором «быки» уступили «Ахмату» (1:2) и завершили своё участие в турнире.

«Мы контролировали игру во втором тайме, забили гол. У Мозеса был отличный момент, чтобы сделать счёт 2:0. К сожалению, ошибка сначала одного футболиста, а потом другого — и счёт стал 1:1. Пенальти — несчастный случай, мы никак не могли на это повлиять. Очень расстроены и недовольны тем, что проиграли, но показали хорошую игру. Одна‑две ошибки стоили нам Кубка», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт в матче с передачи Данилы Козлова. На 63-й минуте форвард «Ахмата» Бернард Бериша вышел на замену и три минуты спустя сравнял счёт во встрече. На 72-й минуте Бериша реализовал пенальти и вывел грозненцев вперёд.

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