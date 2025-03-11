Бериша — о победе «Ахмата» в матче с «Краснодаром»: я был на поле, поэтому мы выиграли

Крайний нападающий «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением о победе грозненского клуба в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:1). В этой игре 33-летний футболист оформил дубль. Эти голы стали первыми для Бериши с августа 2024 года, когда он порвал ахиллово сухожилие.

— Очень рад, что смог хорошо вернуться после серьёзной травмы. В первом тайме мы играли неплохо, а во втором чуть ускорили темп. Нужно продолжать в том же духе. Важно, что мы сегодня победили.

– «Ахмат» набрал хорошую форму, но какой секрет [успеха] в играх с «Краснодаром»? Против этого соперника грозненцы играют очень хорошо.

– Бериша на поле, поэтому мы выиграли, — сказал Бериша в эфире «Матч ТВ».

Бериша вышел на поле со скамейки запасных на 63-й минуте встречи. На 66-й минуте он поразил ворота «быков».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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