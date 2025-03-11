«Барселона» не проигрывает с декабря 2024 года, у каталонцев 17 матчей без поражений

«Барселона» одержала победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и довела серию без поражений до 17 встреч во всех турнирах. Об этом сообщает известный статистический портал Squawka.

В последний раз команда Ханси Флика уступала 21 декабря 2024 года мадридскому «Атлетико» (1:2). С тех пор у каталонцев 14 побед и три ничьих во всех турнирах. Отмечается, что в этом году на счету сине-гранатовых 56 забитых голов и 17 пропущенных мячей.

Следующий матч «Барселона» проведёт на выезде с «Атлетико» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится в воскресенье, 16 марта. Начало запланировано на 23:00 мск.