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«Барселона» не проигрывает с декабря 2024 года, у каталонцев 17 матчей без поражений

«Барселона» не проигрывает с декабря 2024 года, у каталонцев 17 матчей без поражений
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«Барселона» одержала победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и довела серию без поражений до 17 встреч во всех турнирах. Об этом сообщает известный статистический портал Squawka.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11'     1:1 Отаменди – 13'     2:1 Ямаль – 27'     3:1 Рафинья – 42'    

В последний раз команда Ханси Флика уступала 21 декабря 2024 года мадридскому «Атлетико» (1:2). С тех пор у каталонцев 14 побед и три ничьих во всех турнирах. Отмечается, что в этом году на счету сине-гранатовых 56 забитых голов и 17 пропущенных мячей.

Следующий матч «Барселона» проведёт на выезде с «Атлетико» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится в воскресенье, 16 марта. Начало запланировано на 23:00 мск.

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