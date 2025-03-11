«Ливерпуль» — «ПСЖ»: Дембеле открыл счёт в матче на 12-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Ливерпуль» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру обслуживает румынская бригада арбитров, которую возглавляет Иштван Ковач. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле.

Первая встреча команд закончилась со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля».

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице и участвовал в стыковых матчах. «Ливерпуль» занял первую строчку на общем этапе и получил прямую путёвку в 1/8 финала.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: