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Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Ливерпуль» — «ПСЖ»: Дембеле открыл счёт в матче на 12-й минуте

«Ливерпуль» — «ПСЖ»: Дембеле открыл счёт в матче на 12-й минуте
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В эти минуты идёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Ливерпуль» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру обслуживает румынская бригада арбитров, которую возглавляет Иштван Ковач. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле.

Первая встреча команд закончилась со счётом 1:0 в пользу «Ливерпуля».

Напомним, «ПСЖ» завершил общий этап Лиги чемпионов на 15-м месте в турнирной таблице и участвовал в стыковых матчах. «Ливерпуль» занял первую строчку на общем этапе и получил прямую путёвку в 1/8 финала.

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