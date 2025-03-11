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Галактионов высказался о победе «Локомотива» в матче Кубка России с «Динамо» Мх

Галактионов высказался о победе «Локомотива» в матче Кубка России с «Динамо» Мх
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о минувшем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники победили махачкалинское «Динамо» со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Ненахов – 13'     1:1 Аззи – 23'     1:2 Пиняев – 54'    
Удаления: Кагермазов – 46' / нет

«Тяжёлый матч. Прекрасно понимали, с каким сопротивлением придётся столкнуться. Неоднократно говорим, что не нужно смотреть на место, которое занимает соперник. Рады, что наши молодые футболисты добились результата, отрезками показывали хорошее качество игры. Мы выдержали, не дали создать 100% моментов у ворот.

Надеемся, что эта победа даст нам положительный импульс. Было много ничьих, нам нужно было победить», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

На 13-й минуте с передачи Алексея Батракова счёт в матче открыл защитник железнодорожников Максим Ненахов. На 23-й минуте защитник махачкалинской команды Мохамед Аззи восстановил равновесие. В начале второго тайма красную карточку получил защитник хозяев Сослан Кагермазов. На 54-й минуте нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев укрепил их преимущество.

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