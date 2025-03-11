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Дембеле в нынешнем сезоне забил больше голов, чем за пять предыдущих, вместе взятых

Дембеле в нынешнем сезоне забил больше голов, чем за пять предыдущих, вместе взятых
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Гол в ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов стал 29-м для крайнего нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле на клубном уровне в нынешнем сезоне. За пять предыдущих сезонов, в течение которых футболист выступал за парижский клуб и «Барселону», он отметился 28 мячами в общей сложности.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
2-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

Нападающий поразил ворота английского клуба на 12-й минуте встречи.

Помимо 29 голов, 27-летний нападающий также отметился шестью результативными передачами в нынешнем сезоне во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение Дембеле с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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