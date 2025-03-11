Дембеле в нынешнем сезоне забил больше голов, чем за пять предыдущих, вместе взятых

Гол в ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов стал 29-м для крайнего нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле на клубном уровне в нынешнем сезоне. За пять предыдущих сезонов, в течение которых футболист выступал за парижский клуб и «Барселону», он отметился 28 мячами в общей сложности.

Нападающий поразил ворота английского клуба на 12-й минуте встречи.

Помимо 29 голов, 27-летний нападающий также отметился шестью результативными передачами в нынешнем сезоне во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение Дембеле с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: