Флик: это будет сложно, но «Барселона» надеется выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1). По итогам двух игр сине-гранатовые вышли в 1/4 финала турнира.

«Конечно же, я счастлив. Мои футболисты сыграли очень хорошо.

Победа в Лиге чемпионов? Нам нужно обращать внимание на четвертьфинал. Да, это сложно, но мы надеемся, что сможем этого добиться [победить в Лиге чемпионов]», — приводит слова Флика Marca.

В четвертьфинале соревнования каталонский клуб встретится с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Лилль». Последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в сезоне-2014/2015.

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