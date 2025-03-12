Флик: это будет сложно, но «Барселона» надеется выиграть Лигу чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1). По итогам двух игр сине-гранатовые вышли в 1/4 финала турнира.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Рафинья – 11' 1:1 Отаменди – 13' 2:1 Ямаль – 27' 3:1 Рафинья – 42'
«Конечно же, я счастлив. Мои футболисты сыграли очень хорошо.
Победа в Лиге чемпионов? Нам нужно обращать внимание на четвертьфинал. Да, это сложно, но мы надеемся, что сможем этого добиться [победить в Лиге чемпионов]», — приводит слова Флика Marca.
В четвертьфинале соревнования каталонский клуб встретится с победителем пары дортмундская «Боруссия» — «Лилль». Последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в сезоне-2014/2015.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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