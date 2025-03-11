«Байер» — «Бавария»: к перерыву счёт не открыт

В эти минуты наступил перерыв в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходит на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Игру обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. В первом тайме счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды не смогли открыть счёт.

Первая встреча этих команд в рамках 1/8 финала турнира завершилась разгромной победой команды из Мюнхена.

Напомним, «Байер» завершил общий этап Лиги чемпионов на шестом месте в турнирной таблице. «Бавария» заняла 12-ю строчку.