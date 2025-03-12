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Мбаппе рискует пропустить ответный матч ЛЧ с «Атлетико» из-за повреждения лодыжки — AS

Мбаппе рискует пропустить ответный матч ЛЧ с «Атлетико» из-за повреждения лодыжки — AS
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может не принять участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится сегодня, 12 марта. Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, французский футболист пропустил первые 15 минут тренировки «сливочных», открытой для СМИ, из-за повреждения лодыжки. Мбаппе работал индивидуально на базе клуба.

Изначально в «Реале» считали, что нападающий сможет сыграть с «матрасниками», однако в процессе тренировки их оптимизм насчёт этого ослабел.

«Если он почувствует в себе силы, то будет играть», – сказал источник в «Королевском клубе».

Подчёркивается, что Мбаппе повредил лодыжку на 21-й минуте матча 27-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (2:1), столкнувшись с защитником соперника Аридане Эрнандесом. Однако футболист не был заменён до 79-й минуты.

Испания — Примера . 27-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 34'     2:1 Диас – 45+2'    
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