Мбаппе рискует пропустить ответный матч ЛЧ с «Атлетико» из-за повреждения лодыжки — AS

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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может не принять участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится сегодня, 12 марта. Об этом сообщает AS.

По информации источника, французский футболист пропустил первые 15 минут тренировки «сливочных», открытой для СМИ, из-за повреждения лодыжки. Мбаппе работал индивидуально на базе клуба.

Изначально в «Реале» считали, что нападающий сможет сыграть с «матрасниками», однако в процессе тренировки их оптимизм насчёт этого ослабел.

«Если он почувствует в себе силы, то будет играть», – сказал источник в «Королевском клубе».

Подчёркивается, что Мбаппе повредил лодыжку на 21-й минуте матча 27-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (2:1), столкнувшись с защитником соперника Аридане Эрнандесом. Однако футболист не был заменён до 79-й минуты.

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