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ФНЛ поздравила «Чемпионат» с 20-летием

ФНЛ поздравила «Чемпионат» с 20-летием
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Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в своих соцсетях опубликовала поздравление «Чемпионату». Вчера, 11 марта, нашему сайту исполнилось 20 лет.

«Чемпионату» — 20 лет!

От души поздравляем одного из титанов нашей спортивной журналистики, желаем процветания, побольше интересных тем, и чтобы запал никогда не кончался», — сказано в поздравлении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.

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