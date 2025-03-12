ФНЛ поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в своих соцсетях опубликовала поздравление «Чемпионату». Вчера, 11 марта, нашему сайту исполнилось 20 лет.

«Чемпионату» — 20 лет!

От души поздравляем одного из титанов нашей спортивной журналистики, желаем процветания, побольше интересных тем, и чтобы запал никогда не кончался», — сказано в поздравлении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.